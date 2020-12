Roma, negozi aperti fino alle 22 per evitare gli assembramenti: Raggi pronta a firmare l’ordinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) negozi aperti a Roma fino a pochi minuti prima del coprifuoco delle 22:00 per incentivare gli acquisti di Natale e, nel contempo, evitare gli assembramenti. E’ questo lo scopo dell’ordinanza che il Campidoglio sta preparando per dare una mano ai commercianti in crisi, andando così a modificare gli orari di chiusura fissati attualmente per le ore 19:00. I commercianti ovviamente non saranno costretti a chiudere alle 22:00, ma ci sarà un orario libero: qualora lo vogliano, potranno restare aperti fino a poco prima dell’inizio del coprifuoco. La sindaca Virginia Raggi sarebbe già pronta a firmare l’ordinanza, raccogliendo così le indicazioni del direttore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020)a pochi minuti prima del coprifuoco delle 22:00 per incentivare gli acquisti di Natale e, nel contempo,gli. E’ questo lo scopo delche il Campidoglio sta preparando per dare una mano ai commercianti in crisi, andando così a modificare gli orari di chiusura fissati attualmente per le ore 19:00. I commercianti ovviamente non saranno costretti a chiudere22:00, ma ci sarà un orario libero: qualora lo vogliano, potranno restarea poco prima dell’inizio del coprifuoco. La sindaca Virginiasarebbe già, raccogliendo così le indicazioni del direttore ...

