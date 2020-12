Ricciardi: "Regioni non si rendono conto, non si può riaprire" (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le Regioni "non si rendono conto" dei rischi. In questo momento, eventuali riaperture non farebbero altro che "preparare la strada a una nuova ripartenza del virus" in Italia. Sono le parole di Water Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza "Il nostro governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha varato strategie differenziate in funzione della diffusione del virus. Il problema è sempre la tensione tra governo e Regioni, queste ultime vivono i colori come uno stigma e sono pressati dall'economia locale e non si rendono conto che l'interesse principale per tutti è che se non risolviamo in maniera stabile la curva epidemica, che in questo momento è 300 su 100mila abitanti, e dobbiamo riportarla a sei volte meno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le"non si" dei rischi. In questo momento, eventuali riaperture non farebbero altro che "preparare la strada a una nuova ripartenza del virus" in Italia. Sono le parole di Water, consigliere del ministro Roberto Speranza "Il nostro governo sta facendo le cose migliori rispetto ad altri, ha varato strategie differenziate in funzione della diffusione del virus. Il problema è sempre la tensione tra governo e, queste ultime vivono i colori come uno stigma e sono pressati dall'economia locale e non siche l'interesse principale per tutti è che se non risolviamo in maniera stabile la curva epidemica, che in questo momento è 300 su 100mila abitanti, e dobbiamo riportarla a sei volte meno, ...

