Quei messaggi privati a Briatore Gregoraci e Salemi | rissa al GF Vip | rivelazioni intime | imbarazzo in sala

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Se ne dicono di tutti i colori. Tra Giuliaed Elisabettavolano gli stracci in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5. Un confronto di fuoco. il motivo? Un uomo. Milionario. Si chiama Flavio, ex marito della. Adesso ci pensa lei a rinfacciare alladi aver mandatoal suo ex marito. Ma lasi giustifica. "Vado in Sardegna da 5 anni. Nessuno mi ha mai pagato le vacanze, sonosenza secondi fini", mette in chiaro la. Lanon crede alla versione della. Che sembra arrampicarsi sugli specchi. Intanto, resta sullo sfondo l'accusa della, che dà della snob alla ...