Positivo al Covid in transito a Seregno fermato con 100 grammi di cocaina (Di lunedì 30 novembre 2020) I carabinieri del Radiomobile di Seregno hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 61nne calabrese, da anni residente a Milano, con precedenti specifici. Alla guida ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) I carabinieri del Radiomobile dihanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 61nne calabrese, da anni residente a Milano, con precedenti specifici. Alla guida ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - CagliariCalcio : ?? | COMUNICATO @GastonPereiro positivo al #Covid19. ?? - fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - Treasure_italia : 301120 [INFO] La YG ha confermato che i #TREASURE hanno fatto il test per il COVID-19 Si sono esibiti a Music Cor… - RedazioneLaNews : #Milano Positivo al covid esce per spacciare: fermato a 20 km da casa sua con 10mila euro di cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Positivo al Covid, esce dal comune per spacciare droga: 61enne arrestato a Seregno Il Notiziario Strade più affollate e negozi riaperti ma la ripartenza è con il freno tirato

A Pavia, Voghera e Vigevano molti commercianti impreparati al via libera hanno rinviato la ripresa pavia Il commercio riparte, ma la prima domenica di zona arancione non è all’insegna del pienone anch ...

Nuovo screening con i tamponi rapidi a Ferrara e provincia

Questa settimana monitoraggi in almeno cinque strutture. Al Sant'Anna altri tamponi molecolari. Maxi-fornitura di camici ...

A Pavia, Voghera e Vigevano molti commercianti impreparati al via libera hanno rinviato la ripresa pavia Il commercio riparte, ma la prima domenica di zona arancione non è all’insegna del pienone anch ...Questa settimana monitoraggi in almeno cinque strutture. Al Sant'Anna altri tamponi molecolari. Maxi-fornitura di camici ...