Pagelle Genoa Parma: Gervinho mattatore, Scamacca sottotono (Di martedì 1 dicembre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Genoa Parma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Parma, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Gervinho FLOP: Scamacca VOTI Genoa (3-5-2): Paleari 6.5; Bani 6 (89? Destro sv), Zapata 5, Goldaniga 6; Ghiglione 6 (82? Pjaca sv), Lerager 6 (69? Zajc 5.5), Badelj 5.5(81? Parigini sv), Sturaro 6, Pellegrini 6.5; Scamacca 5, Schomurodov 6.6 (69? Pandev 6). A disposizione: Zima, Masiello, Radovanovic, Behrami, Czyborra. All.: Maran Parma (4-3-2-1): Sepe 6.5; Busi 6 (73? Iacoponi 6), Bruno Alves 6, Osorio 6, Gagliolo 6 (19? Laurini); Kucka 6, Scozzarella 6 (63? ...

