Natale 2020, ecco tutti coloro che (probabilmente) potranno spostarsi tra regioni per passare le feste in famiglia (Di lunedì 30 novembre 2020) L’idea è quella di evitare alle persone di non trascorrere il Natale da sole. Potrebbe essere questa l’unica deroga concessa dal governo rispetto al divieto di spostamento tra le regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla, che scatterà una settimana prima di Natale. Il Dpcm in vigore dal 4 dicembre fisserà la data di inizio del divieto al 18 o 19 dicembre e indicherà i casi in cui non deve essere applicato. Certamente potranno muoversi le persone che tornano nella propria residenza o nel proprio domicilio, come già accaduto finora anche per chi si trovava nelle zone rosse al momento dell’entrata in vigore dei decreti. Potrebbe essere previsto il ritorno nella casa di famiglia per trascorrere le feste con i genitori soli. La deroga potrebbe essere utilizzata soltanto da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) L’idea è quella di evitare alle persone di non trascorrere ilda sole. Potrebbe essere questa l’unica deroga concessa dal governo rispetto al divieto di spostamento tra le, anche quelle che si trovano in fascia gialla, che scatterà una settimana prima di. Il Dpcm in vigore dal 4 dicembre fisserà la data di inizio del divieto al 18 o 19 dicembre e indicherà i casi in cui non deve essere applicato. Certamentemuoversi le persone che tornano nella propria residenza o nel proprio domicilio, come già accaduto finora anche per chi si trovava nelle zone rosse al momento dell’entrata in vigore dei decreti. Potrebbe essere previsto il ritorno nella casa diper trascorrere lecon i genitori soli. La deroga potrebbe essere utilizzata soltanto da un ...

