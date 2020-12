Mes | comitati e patrimoniale Illusioni a danno degli italiani

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 30 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Provoco immediatamente: i negazionisti sono più seri di Conte e dei suoi ministri quando togliendosi la maschera mostrano la faccia e vanno incontro alle critiche; il governo no, il governo si nasconde e in modo vigliacco ha bisogno delle mascherine delle task force, dei consulenti,esperti. Dopo le pessime figure in fatto di gestione sanitaria (stasera la puntata di Report si preannuncia molto interessante e sono certo che avremo modo di commentarla nei prossimi giorni), il premier tutto ciuffo e pochette ha riallestito il solito circo Barnum dei manager al fine di coprire le vergogne governative. Ancora in attesa di conoscere che fine hanno fatto le gran chiacchierestati generali di Villa Pamphili (quelli dove c’erano tutti, dalla Von Der Leyen a Paperoga) e i documenti partoriti dalla Commissione Colao ...