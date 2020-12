"Maradona è caduto sbattendo la testa una settimana prima di morire" (Di lunedì 30 novembre 2020) Sta diventando un giallo la morte di Diego Armando Maradona. Sono emersi, infatti, nuovi dettagli degli ultimi giorni di vita del dieci argentino raccontati da Rodolfo Baquè, avvocato di Gisela Madrid, l’infermiera che si occupava dell’ex campione. Baquè ha rivelato che “Maradona è caduto il mercoledì (della settimana precedente) prima della sua morte. E’ caduto e ha battuto la testa, ma non l’hanno portato in ospedale per una risonanza magnetica o una Tac ...”, come riportano i media argentini. Secondo la ricostruzione di Baquè, Maradona avrebbe sbattuto la parte destra della testa, opposta a quella interessata dall’operazione. L’infermiera, da parte, sua racconta di un litigio tra lei e Diego avvenuto il venerdì antecedente alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Sta diventando un giallo la morte di Diego Armando. Sono emersi, infatti, nuovi dettagli degli ultimi giorni di vita del dieci argentino raccontati da Rodolfo Baquè, avvocato di Gisela Madrid, l’infermiera che si occupava dell’ex campione. Baquè ha rivelato che “il mercoledì (dellaprecedente)della sua morte. E’e ha battuto la, ma non l’hanno portato in ospedale per una risonanza magnetica o una Tac ...”, come riportano i media argentini. Secondo la ricostruzione di Baquè,avrebbe sbattuto la parte destra della, opposta a quella interessata dall’operazione. L’infermiera, da parte, sua racconta di un litigio tra lei e Diego avvenuto il venerdì antecedente alla ...

Corriere : «Maradona cadde e picchiò la testa 7 giorni prima di morire: nessuno lo portò in ospedale» - CorriereUmbria : Maradona, si aggrava la posizione giudiziaria del suo medico. Infermiera rivela: 'Diego era caduto e aveva battuto… - ricatti88 : RT @Libero_official: 'Nessuno lo ha portato in ospedale per la Tac, lui non era in grado di decidere cosa fare': morte #Maradona, le pesant… - sportface2016 : #Maradona Le parole dell'avvocato dell'ex infermiera del Pibe de Oro - NewsMondo1 : Morte Maradona, La Nacion: Diego è caduto e ha battuto la testa, nessuno lo ha portato in ospedale… -