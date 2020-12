Mara Venier a casa dopo Domenica In e il video col nipotino è tenerissimo (Foto) (Di lunedì 30 novembre 2020) Terminata la puntata di Domenica In Mara Venier torna a casa, non è più la zia degli italiani, è solo la nonna innamoratissima del suo nipotino Iaio (Foto). Il piccolo Claudio aspetta la nonna con il suo complice, nonno Nicola, e appena la Venier entra in casa ecco lo scherzetto che mettono in scena ogni Domenica. La conduttrice finge di spaventarsi e per l’ennesima volta la scena si ripete e nonni e nipote sono felici. Un’altra puntata seguitissima ieri con il pubblico che apprezza sempre Domenica In. L’intervista a Renato Zero ha emozionato tutti, anche l’artista che in piedi ha applaudito con le lacrime agli occhi il suo pubblico. 70 anni per entrambi e Mara Venier più che una nonna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Terminata la puntata diIntorna a, non è più la zia degli italiani, è solo la nonna innamoratissima del suoIaio (). Il piccolo Claudio aspetta la nonna con il suo complice, nonno Nicola, e appena laentra inecco lo scherzetto che mettono in scena ogni. La conduttrice finge di spaventarsi e per l’ennesima volta la scena si ripete e nonni e nipote sono felici. Un’altra puntata seguitissima ieri con il pubblico che apprezza sempreIn. L’intervista a Renato Zero ha emozionato tutti, anche l’artista che in piedi ha applaudito con le lacrime agli occhi il suo pubblico. 70 anni per entrambi epiù che una nonna ...

AlfonsoBonafede : Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - Michewolf : su Instagram: Mara-lineetta-Venier - Italia_Notizie : Domenica In, “aho, ma che fai, mi stacchi il telefono?”: Mara Venier sbotta in diretta con la madre di Alessandra M… - clikservernet : Domenica In, “aho, ma che fai, mi stacchi il telefono?”: Mara Venier sbotta in diretta con la madre di Alessandra M… - infoitcultura : Mara Venier, paura improvvisa al rientro a casa: “Che spavento” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier HTTP/1.1 Server Too Busy