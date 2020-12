"L'hanno tirata per i capelli...". Ecco cosa c'è nei video di Grillo Jr (Di lunedì 30 novembre 2020) Luca Sablone L'alcol sarebbe stato usato per stordire le vittime. Le immagini choc della notte da incubo: "Ragazza costretta a bere vodka, tirata per i capelli, spinta nel box doccia e obbligata a subire ripetuti atti sessuali" La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per la presunta violenza sessuale, che sarebbe avvenuta la notte del 17 luglio 2019 in una abitazione di Beppe Grillo, commessa dal figlio Ciro e dagli amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria ai danni di due coetanee (S. J. e R. M.). Una serata a base di vodka nella discoteca Billionaire, dove avevano conosciuto le due ragazze per poi invitarle nella casa del fondatore del Movimento 5 Stelle. La ricostruzione della notte da incubo, fatta dall'accusa, ora è agli atti. Stando al parere degli inquirenti, i quattro giovani ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Luca Sablone L'alcol sarebbe stato usato per stordire le vittime. Le immagini choc della notte da incubo: "Ragazza costretta a bere vodka,per i, spinta nel box doccia e obbligata a subire ripetuti atti sessuali" La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per la presunta violenza sessuale, che sarebbe avvenuta la notte del 17 luglio 2019 in una abitazione di Beppe, commessa dal figlio Ciro e dagli amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria ai danni di due coetanee (S. J. e R. M.). Una serata a base di vodka nella discoteca Billionaire, dove avevano conosciuto le due ragazze per poi invitarle nella casa del fondatore del Movimento 5 Stelle. La ricostruzione della notte da incubo, fatta dall'accusa, ora è agli atti. Stando al parere degli inquirenti, i quattro giovani ...

Italia_Notizie : 'L'hanno tirata per i capelli...'. Ecco cosa c'è nei video di Grillo Jr - yienliz : @YIFAMINO è uscita adesso la cosa, credo o comunque l'hanno tirata fuori ora dhjdjdkd - Asia29674459 : @Juststo63360499 @Altairiis Ho notato,ed è la cosa più tirata del mondo (come 100YQ in generale ??). E anche se ci f… - trsrdish : grazie agli a.c.e che mi hanno tirata su di morale se non ci fossero loro e i treasure i dont really know - __misscarmela : Io ai miracoli non credo. Ma la punizione tirata e segnata da #Insigne e lo slalom in area di #Politano hanno un sa… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno tirata HTTP/1.1 Server Too Busy