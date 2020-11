Leonardo, sei elicotteri AW119Kx per la Polizia Stradale in Brasile (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Leonardo annuncia che la Polícia Rodoviária Federal (PRF) del Brasile – la Polizia Stradale Federale – introdurrà in servizio sei elicotteri monotore AW119Kx. L’arrivo in Brasile della prima delle sei macchine – si legge in una nota – è previsto per l’inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restanti elicotteri si concluderà entro la metà del 2021. Gli AW119Kx saranno utilizzati dalla Air Operations Division (DOA) – il reparto aereo – dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del Brasile, per un’ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico. Gli elicotteri AW119Kx saranno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –annuncia che la Polícia Rodoviária Federal (PRF) del– laFederale – introdurrà in servizio seimonotore. L’arrivo indella prima delle sei macchine – si legge in una nota – è previsto per l’inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restantisi concluderà entro la metà del 2021. Glisaranno utilizzati dalla Air Operations Division (DOA) – il reparto aereo – dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del, per un’ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico. Glisaranno ...

RobyGiotto : @sadecesen_2016 @caruso_leonardo @doluccia16 Posso votare scheda nulla per non disperdere il voto. Ma quanto sei po… - RobyGiotto : @sadecesen_2016 @caruso_leonardo @doluccia16 Se uno twitta mi piace a ROCCO CASALINO è solo un povero idiota. Io no… - RobyGiotto : @sadecesen_2016 @caruso_leonardo @doluccia16 Tu non puoi giudicare il mio lavoro. Troppo complesso. I pochi minuti… - RobyGiotto : @caruso_leonardo @sadecesen_2016 @doluccia16 No ma tu sei uno di quelli che fanno affondare il paese, un ignorante,… - ansa_economia : Leonardo: sei elicotteri AW119Kx a polizia stradale in Brasile. Aumenta la flotta nel Paese, ad oggi 190 tra Aw119,… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sei HTTP/1.1 Server Too Busy