“Hostess offre sesso (e non solo) ad alta quota”: imbarazzo per British Airways, costretta ad aprire un’indagine interna (Di lunedì 30 novembre 2020) Scatta un’imbarazzante indagine interna alla British Airways, sull’onda del gossip diffuso dalla stampa popolare del Regno Unito sul servizio esclusivo, trasgressivo e a rischio di turbolenze offerto – a quanto sembra – da un’assistente di volo della compagnia di bandiera a passeggeri in cerca di avventure peccaminose: sia ad alta quota, sia dopo l’atterraggio. Stando all’asserita rivelazione del Sun, tabloid di punta del gruppo Murdoch, l’hostess in questione si era lanciata in un vero e proprio business parallelo. Mettendo a disposizione – attraverso profili social ad hoc – una vasta gamma di proposte: dalla vendita della propria biancheria intima a 33 sterline al capo, a quella di ‘attenzioni particolari’ durante il volo, fino alla possibilità di concordare incontri privati a pagamento negli alberghi degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Scatta un’imbarazzante indaginealla, sull’onda del gossip diffuso dalla stampa popolare del Regno Unito sul servizio esclusivo, trasgressivo e a rischio di turbolenze offerto – a quanto sembra – da un’assistente di volo della compagnia di bandiera a passeggeri in cerca di avventure peccaminose: sia adquota, sia dopo l’atterraggio. Stando all’asserita rivelazione del Sun, tabloid di punta del gruppo Murdoch, l’hostess in questione si era lanciata in un vero e proprio business parallelo. Mettendo a disposizione – attraverso profili social ad hoc – una vasta gamma di proposte: dalla vendita della propria biancheria intima a 33 sterline al capo, a quella di ‘attenzioni particolari’ durante il volo, fino alla possibilità di concordare incontri privati a pagamento negli alberghi degli ...

Italia_Notizie : “Hostess offre sesso (e non solo) ad alta quota”: imbarazzo per British Airways, costretta ad aprire un’indagine in… - clikservernet : “Hostess offre sesso (e non solo) ad alta quota”: imbarazzo per British Airways, costretta ad aprire un’indagine in… - Noovyis : (“Hostess offre sesso (e non solo) ad alta quota”: imbarazzo per British Airways, costretta ad aprire un’indagine i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hostess offre HTTP/1.1 Server Too Busy