Granarolo promuove l’app Immuni E Speranza ringrazia

(Di lunedì 30 novembre 2020) BOLOGNA – L’app Immuni entra nelle case degli italiani sui cartoni e sulle bottiglie di latte Granarolo e il ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive per ringraziare il colosso bolognese. “A tutta Granarolo voglio inviare un ringraziamento particolare per l’iniziativa spontanea, lanciata su larga scala per aiutare le istituzioni nel promuovere l’utilizzo dell’app Immuni”, si legge nel messaggio inviato dal ministro al presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari.