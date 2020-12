Giappone, in un mese più morti per suicidio che per Covid: la maggior parte sono donne (Di lunedì 30 novembre 2020) Giappone, in un mese il numero di suicidi supera quello di morti per Covid da inizio pandemia Record di suicidi in Giappone, dove in un solo mese il numero di persone che si è tolto la vita ha superato quello dei morti per Covid dall’inizio della pandemia. A rivelarlo è un servizio dell’emittente statunitense Cnn da Tokyo: il reportage parte dalla storia di una 43enne che aveva già provato a suicidarsi per tre volte da quando aveva 22 anni. Ma sono stati i disagi provocati dal Coronavirus e la paura di perdere il lavoro e cadere in povertà a spingerla a farla finita una volta per tutte. Le statistiche riportate dalla Cnn mostrano che nell’ultimo mese il tasso di suicidi sia aumentato nel Paese di una ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020), in unil numero di suicidi supera quello diperda inizio pandemia Record di suicidi in, dove in un soloil numero di persone che si è tolto la vita ha superato quello deiperdall’inizio della pandemia. A rivelarlo è un servizio dell’emittente statunitense Cnn da Tokyo: il reportagedalla storia di una 43enne che aveva già provato a suicidarsi per tre volte da quando aveva 22 anni. Mastati i disagi provocati dal Coronavirus e la paura di perdere il lavoro e cadere in povertà a spingerla a farla finita una volta per tutte. Le statistiche riportate dalla Cnn mostrano che nell’ultimoil tasso di suicidi sia aumentato nel Paese di una ...

Corriere : Un’impennata di suicidi come non accadeva da dieci anni - rosaroccaforte : RT @editoreruggeri: In un mese in Giappone i suicidi hanno superato il numero dei morti per COVID. Curioso - zazoomblog : Giappone in un mese più morti per suicidio che per Covid: la maggior parte sono donne - #Giappone #morti #suicidio… - RBB_Riverside : RT @editoreruggeri: In un mese in Giappone i suicidi hanno superato il numero dei morti per COVID. Curioso - 1GROSSI : RT @AnnalisaChirico: In Giappone i suicidi tra le donne a ottobre sono cresciuti dell'83% rispetto allo stesso mese del 2019. Tra le possib… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone mese HTTP/1.1 Server Too Busy