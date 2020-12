GF Vip, torna il doppio appuntamento | Ecco quando andrà in onda (Di lunedì 30 novembre 2020) Tre nuovi appuntamenti con il reality da dicembre Si parte questa settimana di dicembre con il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Mediaset, nonostante la stagione difficile che stiamo vivendo, ha deciso “di investire ulteriormente sulla propria offerta televisiva arricchendo in maniera decisa la programmazione di Canale 5 in vista delle festività natalizie”, come fanno sapere dall’ufficio stampa. E proprio per questo motivo si cambia di nuovo: dopo lo slittamento del reality solo con un appuntamento settimanale del lunedì, in cambio della fiction “Il silenzio dell’acqua”, che adesso sarà anticipata al mercoledì sera, già a partire dal 2 dicembre, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip già a partire da questo venerdì, 4 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Tre nuovi appuntamenti con il reality da dicembre Si parte questa settimana di dicembre con ilcon il Grande Fratello Vip. Mediaset, nonostante la stagione difficile che stiamo vivendo, ha deciso “di investire ulteriormente sulla propria offerta televisiva arricchendo in maniera decisa la programmazione di Canale 5 in vista delle festività natalizie”, come fanno sapere dall’ufficio stampa. E proprio per questo motivo si cambia di nuovo: dopo lo slittamento del reality solo con unsettimanale del lunedì, in cambio della fiction “Il silenzio dell’acqua”, che adesso sarà anticipata al mercoledì sera, già a partire dal 2 dicembre,l’con il Grande Fratello Vip già a partire da questo venerdì, 4 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un ...

