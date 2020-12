Francesco Oppini, lacrime al GFVip: «Qualsiasi scelta faccia, farò soffrire qualcuno». Tommaso Zorzi crolla (Di martedì 1 dicembre 2020) Le lacrime di Francesco Oppini al GFVip: «Qualsiasi scelta faccia, farò soffrire qualcuno». Tommaso Zorzi crolla. Il prolungarsi della durata del Grande Fratello Vip ha messo... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ledial: «».. Il prolungarsi della durata del Grande Fratello Vip ha messo...

harrytoml1nson : RT @ontherisingmoon: Zia Malgy in due minuti su Francesco: “CHE MERAVIGLIA” “CHE BELLO CHE SEI” E pure lui, insieme a Tommaso e Urtis, si… - martaxxofficial : RT @domenicaamara: Dayane: se vuoi ti dico i nomi Alfonso: eh dimmeli Dayane: francesco. Francesco: i nomi: Francesco, Maria, Oppini #gfv… - Louissmouth : RT @ziaaLai: Francesco Maria Oppini che è odiato da mezzo popolo, chiamato ratto, viscido e chi più ne ha, più ne metta: secondo al televot… - nondirmelopiu : In tempi non sospetti facevo questa promessa quindi Francesco Oppini adesso tu rispetti la tua parte e rimani nella… - FFucsia : RT @chvnandlerbong: DAYANE 22% BATTE FRANCESCO OPPINI IN UN TELEVOTO A 7 MADONNA MA CHE SERATA FANTASTICA LE OPPINERS TUTTO A POSTO??????… -