FIFA 21 ha una spettacolare intro in 4K per PS5 e Xbox Series X S

(Di lunedì 30 novembre 2020) I fan dipossessori delle nuove generazioni di console possono cominciare ad esultare: EA Sports ha difatti rilasciato la nuova cinematica d'apertura delle versioni next gen del suo titolo di punta,21. Nel video, pubblicato naturalmente in 4K sul canale ufficiale YouTube del franchise, viviamo l'entrata in campo del match Liverpool - PSG dagli occhi di un'emozionata, piccola mascotte. Sembra quasi superfluo commentare il realismo del tutto: "Next Level Atmosphere" è difatti il sottotitolo di questo trailer, che mostra genuinamente l'emozione del prepartita. Leggi altro...