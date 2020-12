Feminicidio di Alghero, confermata condanna a 30 anni per l'assassino di Michela Fiori (Di lunedì 30 novembre 2020) Sentenza definitiva per Marcello Tilloca, che uccise la moglie il 23 dicembre 2018: la Rete delle Donne della città, che per la prima volta in Sardegna si era costituita parte civile, accoglie il giudizio con un applauso. L'omicida, reo confesso, non si è mai pentito Leggi su repubblica (Di lunedì 30 novembre 2020) Sentenza definitiva per Marcello Tilloca, che uccise la moglie il 23 dicembre 2018: la Rete delle Donne della città, che per la prima volta in Sardegna si era costituita parte civile, accoglie il giudizio con un applauso. L'omicida, reo confesso, non si è mai pentito

