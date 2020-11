Due mesi senza stipendio, parte #StessaPaga campagna contro la differenza di retribuzione tra uomini e donne (Di lunedì 30 novembre 2020) A novembre e dicembre tutte le lavoratrici d'Europa non ricevono lo stipendio . È una pazzia? No è la realtà , perché a parità di impiego le donne guadagnano il 16% in meno dei colleghi uomini. ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) A novembre e dicembre tutte le lavoratrici d'Europa non ricevono lo. È una pazzia? No è la realtà , perché a parità di impiego leguadagnano il 16% in meno dei colleghi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Due mesi Due mesi fa l’alluvione, ma la valle di Mosso è ancora sotto scacco La Stampa A maggio guarì dal coronavirus, Italina muore a 101 anni

Alla fine dello scorso mese di maggio la sua storia destò ammirazione. A cento anni guarita da una frattura di femore e soprattutto dal coronavirus contratto nel reparto di ...

Didattica a distanza, come attrezzarsi per risparmiare

Gli studenti di diverse regioni devono confrontarsi con lezioni scolastiche online. Ecco gli accorgimenti per evitare salassi, a partire dalla strumentazione tecnologica fino alla connessione internet ...

