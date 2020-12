Decreto Ristori quater: cosa prevede (Di lunedì 30 novembre 2020) Il "Decreto Ristori" numero 4 (Decreto Ristori quater) è stato approvato nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di un provvedimento a sostegno delle categorie economiche più colpite dalla crisi da Covid che aggiunge ulteriori 8 miliardi di euro ai 10 stanziati dal 28 ottobre (data della pubblicazione di Gazzetta Ufficiale del primo "Decreto Ristori") a oggi. L'urgenza di sostenere aziende e lavoratori colpiti dal secondo lockdown ha fatto sì che il Governo stabilisse una serie di nuovi aiuti ed esoneri fiscali indirizzati a coloro che si trovano nelle zone rosse e arancioni. Tra le misure più rilevanti del pacchetto ci sono la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le piccole medie imprese che hanno subito cali significativi di fatturato. Le ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) Il "" numero 4 () è stato approvato nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di un provvedimento a sostegno delle categorie economiche più colpite dalla crisi da Covid che aggiunge ulteriori 8 miliardi di euro ai 10 stanziati dal 28 ottobre (data della pubblicazione di Gazzetta Ufficiale del primo "") a oggi. L'urgenza di sostenere aziende e lavoratori colpiti dal secondo lockdown ha fatto sì che il Governo stabilisse una serie di nuovi aiuti ed esoneri fiscali indirizzati a coloro che si trovano nelle zone rosse e arancioni. Tra le misure più rilevanti del pacchetto ci sono la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le piccole medie imprese che hanno subito cali significativi di fatturato. Le ...

borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al decreto #Ristori quater, rinvio delle tasse e nuovi aiuti #covid #ANSA - sole24ore : La prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: in apertura l'effetto #Covid sul consumo di #farmaci e il #decreto sulla… - giangolz : Ho spesso criticato l'entropia normativa di questo Paese. E' un male ormai radicato, profondo. Ultimo atto ieri. L… - casertaweb : Decreto Ristori, le nuove misure di sostegno: aiuti per i precari e parte delle tasse cancellate -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori HTTP/1.1 Server Too Busy