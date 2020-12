Biden sceglie 7 donne per comunicare la sua Casa Bianca (Di lunedì 30 novembre 2020) “Il presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris hanno annunciato i nuovi membri dello staff della Casa Bianca che si occuperanno di comunicazione. Per la prima volta nella storia, questi ruoli saranno ricoperti solo da donne”. Lo annuncia su Twitter il profilo dell’ufficio per la transizione Biden-Harris, presentando un team che si distingue per “diversità, esperienza e talento”. La direttrice delle comunicazioni della campagna di Biden, Kate Bedingfield, sarà alla guida delle comunicazioni della Casa Bianca. Jen Psaki, portavoce democratica di lunga data, sarà la sua addetta stampa. Karine Jean Pierre, che era capo del personale della vicepresidente eletta Harris, sarà la principale segretaria stampa del presidente eletto. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) “Il presidente eletto Joee la vicepresidente eletta Kamala Harris hanno annunciato i nuovi membri dello staff dellache si occuperanno di comunicazione. Per la prima volta nella storia, questi ruoli saranno ricoperti solo da”. Lo annuncia su Twitter il profilo dell’ufficio per la transizione-Harris, presentando un team che si distingue per “diversità, esperienza e talento”. La direttrice delle comunicazioni della campagna di, Kate Bedingfield, sarà alla guida delle comunicazioni della. Jen Psaki, portavoce democratica di lunga data, sarà la sua addetta stampa. Karine Jean Pierre, che era capo del personale della vicepresidente eletta Harris, sarà la principale segretaria stampa del presidente eletto. ...

