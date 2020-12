Australian Open 2021: i giocatori potranno allenarsi durante la quarantena. Le qualificazioni in un’altra nazione? (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli Australian Open 2021 dovrebbero scattare lunedì 18 gennaio, ma il condizionale è d’obbligo. Il torneo di Melbourne, infatti, è in predicato di essere spostato di un paio settimane nel calendario ma, come se non bastasse, ci sono ancora numerosi dubbi sotto molti punti di vista, specialmente legati alla questione Covid-19 ed alla quarantena imposta dal Governo locale. Nelle ultime ore, però, qualcosa si è mosso. Todd Woodbridge, ex numero 1 al mondo nel doppio e ora commentatore ed intervistatore durante gli Australian Open ha svelato diversi scenari interessanti legati al primo Major della stagione. Ecco le sue parole riportate da LiveTennis.it: “Abbiamo lavorato sodo per creare un buon protocollo sanitario. È logico che le autorità siano caute perchè hanno lottato ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Glidovrebbero scattare lunedì 18 gennaio, ma il condizionale è d’obbligo. Il torneo di Melbourne, infatti, è in predicato di essere spostato di un paio settimane nel calendario ma, come se non bastasse, ci sono ancora numerosi dubbi sotto molti punti di vista, specialmente legati alla questione Covid-19 ed allaimposta dal Governo locale. Nelle ultime ore, però, qualcosa si è mosso. Todd Woodbridge, ex numero 1 al mondo nel doppio e ora commentatore ed intervistatoregliha svelato diversi scenari interessanti legati al primo Major della stagione. Ecco le sue parole riportate da LiveTennis.it: “Abbiamo lavorato sodo per creare un buon protocollo sanitario. È logico che le autorità siano caute perchè hanno lottato ...

TennisWorldit : Australian Open 2021, arrivano buone notizie per il torneo: le ultime - Tennisnewsroom : RT @livetennisit: Australian Open 2021, ipotesi qualificazioni in un altro paese - Ubitennis : Australian Open il 1 febbraio. Tra pochi giorni l'ufficialità (Cocchi). ATP, una partita da vincere con l'HITEC (De… - OA_Sport : Australian Open 2021: i giocatori potranno allenarsi durante la quarantena. Le qualificazioni in un’altra nazione?… - livetennisit : Australian Open 2021, ipotesi qualificazioni in un altro paese -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open HTTP/1.1 Server Too Busy