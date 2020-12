Asia Argento in lutto per la mamma Daria | “Non riesco a smettere di tremare”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Pochi giorni dopo la morte diNicolodi, celebre attrice nonché madre di, proprio la figlia condivide un altro toccante momento di dolore per la sua scomparsa. Nei giorni scorsi, erano già arrivati i saluti suoi, del padre Dario, dell’ex compagno Morgan. Il dolore diper la madre Già nelle prime ore dopo la notizia della scomparsa diNicolodi, indimenticabile volto di numerosi film horror di cui alcuni assieme a Dario, la figliaaveva condiviso il suo dolore. “Riposa in paceadorata – aveva scritto – Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire“. Unche si fa sentire anche nel nuovo post che ha ...