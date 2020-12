Ancora un’espansione per Final Fantasy 14: data e orario dell’annuncio in streaming (Di lunedì 30 novembre 2020) I fan della Fantasia Finale di Square Enix sono particolarmente legati al “fenomeno” Final Fantasy 14, declinazione multiplayer della celebre saga di giochi di ruolo giapponese. Titolo, questo, che negli anni è riuscito non solo a raccogliere attorno a sé un’ampia community di appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, ma pure a migliorarsi dal punto di vista del gameplay, della narrazione e dei contenuti offerti, grazie al rilascio di diversi DLC gratuiti e a pagamento. Non dovrebbe allora stupire che, al netto del recente annuncio dello sviluppo di Final Fantasy 16 in esclusiva temporale per PS5 – console next-gen di Sony sbarcata sugli scaffali italiani lo scorso 19 novembre 2020 -, la casa del Chocobo abbia intenzione di supportare Ancora il quattordicesimo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) I fan della Fantasiae di Square Enix sono particolarmente legati al “fenomeno”14, declinazione multiplayer della celebre saga di giochi di ruolo giapponese. Titolo, questo, che negli anni è riuscito non solo a raccogliere attorno a sé un’ampia community di appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, ma pure a migliorarsi dal punto di vista del gameplay, della narrazione e dei contenuti offerti, grazie al rilascio di diversi DLC gratuiti e a pagamento. Non dovrebbe allora stupire che, al netto del recente annuncio dello sviluppo di16 in esclusiva temporale per PS5 – console next-gen di Sony sbarcata sugli scaffali italiani lo scorso 19 novembre 2020 -, la casa del Chocobo abbia intenzione di supportareil quattordicesimo ...

pomante_sergio : @pbiagiola @luca_vota @DVDSCT @GennaroSenatore @Diesira3 @AlessioParodi6 Tra l'energia spesa e la spinta prodotta..… - SamRaccosta : @Gianniandrea @francescactf @michele_geraci Come dicevo prima non vedo nella prima Repubblica una panacea. Tutto si… - KRAKEN_2_KRAKEN : L'accelerazione nell'espansione dell'universo. Uno degli annosi paradossi ancora non spiegati in astrofisica. (Se s… - Kentel_ : Posso dire che quelli che stanno postando/seguendo guide di powerleveling per #Shadowlands con l’espansione ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora un’espansione Inaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia