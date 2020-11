Volley, A-1 donne: Chieri non fa sconti, battuta Trento 3-0 (Di domenica 29 novembre 2020) Chieri-Trento 3-0 (25-13, 25-20, 25-14) " A distanza di un mese da quando si sarebbe dovuta disputare l'ottava giornata del girone di andata, va finalmente in scena il recupero tra le biancoblù della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 novembre 2020)3-0 (25-13, 25-20, 25-14) " A distanza di un mese da quando si sarebbe dovuta disputare l'ottava giornata del girone di andata, va finalmente in scena il recupero tra le biancoblù della ...

modenavolley : Stasera, nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, scenderemo in campo con la Top Volley Cister…

La Omag rompe la serie negativa e torna alla vittoria contro l’Itas Martignacco (3-1: 23-25, 28-26, 25-16, 25-13). Perso il primo set San Giovanni in Marignano è salita in cattedra e vincendo ai ...

Volley A2 donne, Pinerolo espugna Olbia

Pinerolo espugna Olbia nella quarta giornata di ritorno. Successo netto per le giocatrici di Marchiaro, 0-3 frutto di caparbietà e attenzione malgrado le insidie generate dalle isolane.

