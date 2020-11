Tom Cruise a Roma | piazza Venezia diventa il set di «Mission Impossible 7»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Doppia mascherina, i fan dietro le transenne in cerca di una foto, piazza Venezia chiusa al traffico trasformata in set. Continuano le riprese di «Mission: Impossible 7» nel cuore di Roma, e la star è sempre e solo una: Tom Cruise. Il divo di Top Gun alza una mano per salutare, manda baci a distanza, e scattano gli applausi.