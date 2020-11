Tennis, Salvatore Caruso: ” Sogno di giocare sul centrale di Wimbledon. Mi considero un privilegiato a fare ciò che più amo” (Di domenica 29 novembre 2020) Salvatore Caruso in questo particolarissimo 2020 sembra aver trovato la sua vera dimensione. Il siciliano occupa la posizione numero 76 del ranking ATP e ha dimostrato ormai una certa solidità di gioco e sicurezza nei propri fondamentali. E’ stato un percorso di crescita lento ma costante che ha portato il 27enne nativo di Avola a diventare uno dei migliori giocatori azzurri. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Salvatore Caruso ha parlato della difficile situazione che il mondo sta vivendo a causa del Covid-19: “Non possiamo lamentarci, almeno in chiave personale. Certo non è facile a volte giocare, tornare in albergo da reclusi e non avere veri momenti di relax. Penso però ai tanti che versano in gravi difficoltà, stanno male o hanno perso il lavoro.Mi considero un ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)in questo particolarissimo 2020 sembra aver trovato la sua vera dimensione. Il siciliano occupa la posizione numero 76 del ranking ATP e ha dimostrato ormai una certa solidità di gioco e sicurezza nei propri fondamentali. E’ stato un percorso di crescita lento ma costante che ha portato il 27enne nativo di Avola a diventare uno dei migliori giocatori azzurri. In un’intervista rilasciata a Tuttosport,ha parlato della difficile situazione che il mondo sta vivendo a causa del Covid-19: “Non possiamo lamentarci, almeno in chiave personale. Certo non è facile a volte, tornare in albergo da reclusi e non avere veri momenti di relax. Penso però ai tanti che versano in gravi difficoltà, stanno male o hanno perso il lavoro.Miun ...

TennisWebMag : Salvatore Caruso ha parlato sulle pagine di Tuttosport e di Tennis Web Magazine raccontando il suo 2020 ed i sogni… - luciabasso2 : RT @TgrSicilia: #Tennis, il successo made in Sicily di Salvatore Caruso. Chiude la stagione come migliore tennista siciliano al 76esimo po… - TgrRai : RT @TgrSicilia: #Tennis, il successo made in Sicily di Salvatore Caruso. Chiude la stagione come migliore tennista siciliano al 76esimo po… - TgrSicilia : #Tennis, il successo made in Sicily di Salvatore Caruso. Chiude la stagione come migliore tennista siciliano al 76… - AlexBillyBisi : @LaDialettica @mc__mc_ Quotissimo. Non ha aggiunto nulla al suo gioco anzi spesso è uscito da solo dalle partite in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Salvatore Salvatore Caruso: “Mi sento un privilegiato. Il sogno? Giocare sul centrale di Wimbledon” Ubi Tennis Salvatore Caruso: “Mi sento un privilegiato. Il sogno? Giocare sul centrale di Wimbledon”

Salvatore Caruso non può che essere soddisfatto di un 2020 che l’ha visto chiudere la stagione con la sua miglior classifica di sempre, al N.76, sesto d’Italia a 26 punti da Stefano Travaglia, che pre ...

L'obiettivo di Caruso: "Mettere ancora a punto i dettagli per salire tra i top 50"

Tra le tante vittorie che il tennis maschile italiano ha ottenuto negli ultimi anni, è impossibile non dedicare spazio alla crescita di Salvatore Caruso. Il giocatore azzurro ha guadagnato la top 100 ...

Salvatore Caruso non può che essere soddisfatto di un 2020 che l’ha visto chiudere la stagione con la sua miglior classifica di sempre, al N.76, sesto d’Italia a 26 punti da Stefano Travaglia, che pre ...Tra le tante vittorie che il tennis maschile italiano ha ottenuto negli ultimi anni, è impossibile non dedicare spazio alla crescita di Salvatore Caruso. Il giocatore azzurro ha guadagnato la top 100 ...