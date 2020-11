Tare: “Oggi giocheremo per Maradona, un pezzo di storia” (Di domenica 29 novembre 2020) Igli Tare ha parlato a Dazn, pochi minuti prima di Lazio-Udinese e ha espresso concetti chiari su Diego Maradona. “Oggi giocheremo per Maradona, sarà una giornata dedicata a lui e a quanto fatto per il calcio mondiale. Se ne va un pezzo di storia”. E dopo dieci minuti Lazio-Udinese è stata interrotta, come accaduto anche nelle altre partite, per dedicare un minuto alla memoria di Maradona. Foto: sito ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Igliha parlato a Dazn, pochi minuti prima di Lazio-Udinese e ha espresso concetti chiari su Diegoper, sarà una giornata dedicata a lui e a quanto fatto per il calcio mondiale. Se ne va undi. E dopo dieci minuti Lazio-Udinese è stata interrotta, come accaduto anche nelle altre partite, per dedicare un minuto alla memoria di. Foto: sito ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

