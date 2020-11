Sampdoria, i convocati di Ranieri per il Torino (Di domenica 29 novembre 2020) Non recupera Keita Balde e rimane a casa Colley, bloccato dalla gastrite. Ecco i 24 convocati di Ranieri in vista di Torino-Sampdoria, posticipo del lunedì valido per la nona giornata di Serie A 2020-21: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Non recupera Keita Balde e rimane a casa Colley, bloccato dalla gastrite. Ecco i 24diin vista di, posticipo del lunedì valido per la nona giornata di Serie A 2020-21: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

UCS1946 : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #TorinoSamp ?? Per il report completo ?? - marinabeccuti : Sampdoria, i convocati. C'è Quagliarella. Out Colley e Keita - Torinogranatait : Sampdoria, i convocati. C'è Quagliarella. Out Colley e Keita - umi830 : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #TorinoSamp ?? Per il report completo ?? - Lore2261984 : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #TorinoSamp ?? Per il report completo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria convocati Torino-Sampdoria, i convocati: Ranieri senza Colley e Keita Toro.it Samp, Ranieri recupera Quagliarella ma non Colley

Fabio Quagliarella sì, Omar Colley no: Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Torino, guidato dall’ex Marco Giampaolo e in programma domani ...

Sampdoria: Quagliarella convocato per Torino, Colley resta a casa

Quagliarella convocato per la trasferta di Torino, resta a casa Colley fermato dalla gastrite oltre a Keita che si sta curando a Roma. Tornano disponibili Augello e Tonelli che hanno scontato il turno ...

Fabio Quagliarella sì, Omar Colley no: Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Torino, guidato dall’ex Marco Giampaolo e in programma domani ...Quagliarella convocato per la trasferta di Torino, resta a casa Colley fermato dalla gastrite oltre a Keita che si sta curando a Roma. Tornano disponibili Augello e Tonelli che hanno scontato il turno ...