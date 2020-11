Romina Power, il post commovente di Instagram: “Era uguale a me” (Di domenica 29 novembre 2020) L’artista statunitense, Romina Power ha pubblicato una foto con tanto di post “strappalacrime” su Instagram, rivelando l’identità di una persona davvero speciale: “Due gocce d’acqua” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power OFC ? (@RominaPowerofficialfanclub) Non smette mai di sognare una persona dal cuore dolcissimo come lei. Parliamo della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 29 novembre 2020) L’artista statunitense,ha pubblicato una foto con tanto di“strappalacrime” su, rivelando l’identità di una persona davvero speciale: “Due gocce d’acqua” Visualizza questosuUncondiviso daOFC ? (@officialfanclub) Non smette mai di sognare una persona dal cuore dolcissimo come lei. Parliamo della L'articolo proviene da YesLife.it.

lowevonadler191 : I am a dream ...: ROMINA POWER - E Le Comete Si Distesero Nel Blu (1... - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Albano Romina Power - Nostalgia canaglia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - qun82074094 : Chi è Romina Power? La straordinaria cantante italiana - art_for_free : @nomfup 'Acqua di mare' di Romina Power, per il titolo e soprattutto per la copertina...avevo 11 anni, cercate di c… - nguynng42435756 : Al Bano e Romina Power, “Erano anni che non succedeva” la rivelazione in... -