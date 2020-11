Renato Zero chiude la trilogia di 'Zerosettanta' e difende il pubblico: 'Ingiusto fare cassa su eventi ancora incerti' (Di domenica 29 novembre 2020) E' arrivato ' Zerosettanta - Volumeuno ', l'ultimo dei tre cd di inediti pubblicati in tre mesi da Renato Zero per celebrare i suoi 70 anni. Un 'opera importante e corposissima, perché 'sapevo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) E' arrivato 'settanta - Volumeuno ', l'ultimo dei tre cd di inediti pubblicati in tre mesi daper celebrare i suoi 70 anni. Un 'opera importante e corposissima, perché 'sapevo che ...

kindpanda_ : Comunque renato zero è davvero uno dei migliori performer che l’italia abbia. - Labellapassante : RT @68kikka: Scusate ma senza polemica: #DomenicaIn Mara Venier ha appena intervistato senza mascherina e a 50 cm di distanza Renato Zero.… - piperlastrega : RT @IlPaoloGiordano: Renato Zero spettacolare e coinvolgente a Domenica In. Piaccia o no, è una star come se ne vedono sempre meno. #Domeni… - sonoioapri : Mamma mia che discorsi a bischero che stanno facendo Mara e Renato in the closet zero. Ma di un baaaasic. #DomenicaIn - CaronteT : RT @CecchiNatalia: Renato Zero su #DomenicaIn ?? -