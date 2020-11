Postamat eroga più soldi di quelli richiesti: il direttore della filiale lancia un appello (Di domenica 29 novembre 2020) A Sciacca, provincia di Agrigento, un Postamat ha iniziato ad erogare più soldi di quelli richiesti dai clienti: l’appello del direttore della filiale. Immaginate di recarvi allo sportello per prelevare 100 euro, ma che dopo l’operazione abbiate tra le mani il quadruplo della cifra e questo importo non sia stato scalato dal vostro conto. Utopia? L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 29 novembre 2020) A Sciacca, provincia di Agrigento, unha iniziato adre piùdidai clienti: l’del. Immaginate di recarvi allo sportello per prelevare 100 euro, ma che dopo l’operazione abbiate tra le mani il quadruplocifra e questo importo non sia stato scalato dal vostro conto. Utopia? L'articolo proviene da YesLife.it.

castelvetrano : Postamat 'impazzito' a Sciacca, eroga soldi in più: fino a 1500€ - Custonaci_web : Il direttore dell'ufficio postale di 'Sciacca Centro', ha invitato chi avesse percepito le somme non dovute a recar… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Helicopter money ad altezza suolo Sciacca, Postamat «impazzito» eroga soldi in più: fino a 1500 euro - SiciliaReporter : Sciacca, postamat guasto eroga soldi in più - GranataAndy : RT @GazzettaDelSud: #Postamat 'impazzito' a #Sciacca, eroga somme diverse da quelle richieste -