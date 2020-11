Napoli Roma 4-0: cronaca e tabellino (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (dall’inviato al San Paolo, Emanuele Catone) Il Napoli, nel nome di Diego Armando Maradona, batte la Roma al San Paolo per 4-0. Prestazione eccellente degli azzurri che non hanno mai corso pericoli e dominando in lungo e in largo la partita. Ad aprire le marcature, Lorenzo Insigne con una bella punizione. Nella ripresa, legittimano la vittoria le tre reti di Fabian, Mertens e Politano. Con questo successo, il Napoli sale a quota 17 punti in classifica agganciando proprio la Roma e portandosi a un solo punto dal secondo posto. Sintesi Napoli Roma 4-0 MOVIOLA 90? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (dall’inviato al San Paolo, Emanuele Catone) Il, nel nome di Diego Armando Maradona, batte laal San Paolo per 4-0. Prestazione eccellente degli azzurri che non hanno mai corso pericoli e dominando in lungo e in largo la partita. Ad aprire le marcature, Lorenzo Insigne con una bella punizione. Nella ripresa, legittimano la vittoria le tre reti di Fabian, Mertens e Politano. Con questo successo, ilsale a quota 17 punti in classifica agganciando proprio lae portandosi a un solo punto dal secondo posto. Sintesi4-0 MOVIOLA 90? ...

