Morra torna sulla questione Santelli: “Aveva diritto a candidarsi, ma i calabresi non si lamentino” (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “La stessa compianta Santelli ha rilasciato interviste in cui ha affrontato lei stessa la questione della malattia a dimostrazione del fatto che tutti conoscevano. Il mio rilievo e’ che se adesso la regione Calabria si trova con un facente funzione e un presidente del consiglio regionale arrestato con accuse gravi, ebbene l’elettore calabrese, e questo vale anche per me, non deve stupirsi e lamentarsi perche’ non era imprevedibile quello che e’ successo“. Cosi’ il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a In mezz’ora in piu’ su Rai Tre. Leggi su dire (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “La stessa compianta Santelli ha rilasciato interviste in cui ha affrontato lei stessa la questione della malattia a dimostrazione del fatto che tutti conoscevano. Il mio rilievo e’ che se adesso la regione Calabria si trova con un facente funzione e un presidente del consiglio regionale arrestato con accuse gravi, ebbene l’elettore calabrese, e questo vale anche per me, non deve stupirsi e lamentarsi perche’ non era imprevedibile quello che e’ successo“. Cosi’ il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a In mezz’ora in piu’ su Rai Tre.

IvanoTironi : #boccia si dovrebbe dimettere e la @N_DeGirolamo dovrebbe metterlo a dormire sul divano vita eterna amen #morra si… - americancarpy : io abituata alle 3 a godermi le risate in blue room. ora costretta a seguire le scenate di eligreg a pier in piazze… - AlessioColzani : ?? #SALVINI: 'FINCHÉ C'È #MORRA I PARLAMENTARI DELLA LEGA RESTERANNO FUORI DALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA'… - alessio_morra : Davvero bella la maglia del #Southampton che ricorda quella mitica del #Perù. #Walcott, con look molto più aggressi… - Sphered7 : @Giovannid_22 @negliocchituoi @ToniaPeluso La conferma di ciò che è avvenuto in albergo sta nella confidenza di Adu… -