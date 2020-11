“Monsoon Wedding” | quando la vittoria del Leone d’oro fu un compromesso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Riprendiamo il nostro aereo per andare dalla Francia all’Italia. Vogliamo parlare di una divertente commedia indiana che racconta il difficile scontro tra tradizione e modernità. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata ad un film che vinse ilnell’anno di due Coppe Volpi italiane. Stiamo per parlarvi didi Mira Nair. Monsoon Wedding, il matrimonio indiano seconda Mira Nairrispecchia pieno l’idea di fare un film totalmente moderno sulla cultura indiana. Al centro della storia un matrimonio punjabi a Delhi. Un evento che viene raccontato non tralasciando lo schema standard bollywodiano innovato però da un forte senso di modernità. Accanto ai valori tradizionali la regista ...