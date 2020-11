Milan-Fiorentina 2-0 | Ibra esulta | ha una squadra da scudetto

(Di domenica 29 novembre 2020)puòre dalla tribuna, in attesa di recuperare dall’infortunio: i rossoneri sono ufficialmente daLEGGI ANCHE >>> Ilvuole tenersi Brahim Diaz: “Parleremo col Real Madrid” Senza Zlatanhimovic, leader e giocatore più decisivo della Serie A, senza Rafael Leao, l’attaccante più tecnico e determinante per le sue giocate dopo, senza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : MILAN-FIORENTINA 2-0 Risultato finale ? ? #Romagnoli (17') ? rig. #Kessié (27') ?? - maldiniforever3 : RT @Sport_Mediaset: Il #Milan non si ferma più: #Romagnoli e #Kessiè risolvono la pratica viola. Il centrocampista sbaglia anche un rigore,… - Rouch198830 : RT @stoavvelenato: Primo tiro: gol Tiro fiorentina: palo Rigore inventato milan Eh ma sono forti, molto forti - hanifrawwwrr : RT @Info_SerieA: FT: AC Milan 2-0 Fiorentina ? Romagnoli 17' ? Kessie 27'P - RobySimo80 : Ecco un immagine della #Fiorentina che esce dal campo dopo il match contro il #MIlan capolista...???? #MilanFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Fiorentina

Maturo e convincente, anche senza il suo uomo-guida: il Milan batte 2-0 la Fiorentina dimostrando di poter camminare con le proprie gambe anche in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Rossoneri che chiudono ...I risultati della 9^ giornata di Serie A 2020/2021: attesa per il Genoa, perde ancora la Fiorentina. Colpo dell'Udinese in casa della Lazio ...