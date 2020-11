Lazio Udinese LIVE 0-2: primi cambi anche per gli ospiti (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (-dall’inviata allo stadio Olimpico, Lavinia Labella) Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese 0-2 MOVIOLA 1? Si parte – Aureliano fischia il calcio di inizio tra Lazio ed Udinese, dopo il minuto di silenzio per Maradona 4? Primo squillo della Lazio – Correa vicino al secondo gol stagionale da posizione defilata, salva tutto Musso 8? Pressing Udinese – Gli ospiti provano a schiacciare la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-dall’inviata allo stadio Olimpico, Lavinia Labella) Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Si parte – Aureliano fischia il calcio di inizio traed, dopo il minuto di silenzio per Maradona 4? Primo squillo della– Correa vicino al secondo gol stagionale da posizione defilata, salva tutto Musso 8? Pressing– Gliprovano a schiacciare la ...

LAZIO UDINESE MARUSIC – Lazio–Udinese è una partita speciale perché viene salutato Diego Armando Maradona. Ma anche per Adam Marusic è un match decisamente significativo. L’esterno biancoceleste, ...

Live Lazio-Udinese 0-2 diretta: ci prova subito Leiva, palla fuori

5'st Provvidenziale intervento di Acerbi su Forestieri al limite dell'area. Pericolosa l'entrata del difensore ma decisiva, sarebbe andato a tu per tu con Strakosha.

