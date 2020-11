Lazio-Udinese 1-3 | colpo dei friulani all’Olimpico

(Di domenica 29 novembre 2020) L'batte 3-1 lanel lunch match della nona giornata di Serie A e si allontana dalle zone calde della classifica. I, nonostante le numerose assenze, gestiscono il primo tempo con ordine contro unamai pericolosa, passano in vantaggio con Arslan (18') e poi raddoppiano con Pussetto nei minuti di recupero. Pessimo primo tempo della squadra di Inzaghi e doppio vantaggio degli ospiti che non fa una piega. Al 62' della ripresa, Musso si distende sull’insidioso diagonale di Immobile ma al 71’ è l’a passare ancora con l’imparabile stoccata di Forestieri dal centro-destra dell’area. Tre minuti dopo, complice un retropassaggio sbagliato di Jajalo, Musso stende nettamente Immobile: è rigore e all’esecuzione ci pensa lo stesso attaccante napoletano (74’), che realizza di ...

Brutto tonfo della Lazio all'Olimpico, sconfitta 3-1 dall'Udinese. Il dato allarmante per Inzaghi è anche quello relativo ai primi tempi tra le mura amiche. Come riporta Lazio Page infatti, i ...Finisce 2-0. Lazio – Udinese 1-3 L’Udinese espugna l’Olimpico di Roma superando nettamente la Lazio. Al 18' del primo tempo Arslan porta in vantaggio i friulani con una rasoiata deviata da Acerbi.