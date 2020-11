Juventus, Khedira: “Non gioco ma non è colpa di Pirlo. Sulla rescissione…” (Di domenica 29 novembre 2020) Juventus – La Juventus in questa prima parte della stagione ha deciso di fare a meno di Sami Khedira. Il calciatore tedesco aspetta la sua occasione per rilanciarsi. Difficile che possa farlo però con la maglia bianconera. Per lui si parla di un futuro altrove, a gennaio o alla fine della stagione. E in pole position per prenderlo c’è l’Everton di Ancelotti oltre che il Tottenham di Mourinho, due allenatori che lo conoscono molto bene Juventus, le parole di Khedira Il centrocampista bianconero nel frattempo ha parlato al canale tedesco Zdf, non chiudendo affatto l’ipotesi Premier League ma tenendoci a sottolineare anche il suo pensiero sull’attuale situazione. Leggi anche: Benevento Juventus, la moviola di Tuttosport: manca un rigore su De Ligt COLLOQUI – “Ci sono sempre dei colloqui, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 novembre 2020)– Lain questa prima parte della stagione ha deciso di fare a meno di Sami. Il calciatore tedesco aspetta la sua occasione per rilanciarsi. Difficile che possa farlo però con la maglia bianconera. Per lui si parla di un futuro altrove, a gennaio o alla fine della stagione. E in pole position per prenderlo c’è l’Everton di Ancelotti oltre che il Tottenham di Mourinho, due allenatori che lo conoscono molto bene, le parole diIl centrocampista bianconero nel frattempo ha parlato al canale tedesco Zdf, non chiudendo affatto l’ipotesi Premier League ma tenendoci a sottolineare anche il suo pensiero sull’attuale situazione. Leggi anche: Benevento, la moviola di Tuttosport: manca un rigore su De Ligt COLLOQUI – “Ci sono sempre dei colloqui, ...

