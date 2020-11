Inter, Brozovic attende il via libera del UEFA per esserci in Champions: le ultime (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo aver saltato la trasferta di Reggio Emilia, Marcelo Brozovic spera di poter tornare a disposizione in Champions League. Le ultime Marcelo Brozovic ha saltato la sfida con il Sassuolo per una leggera positività al Coronavirus. Dopo essere guarito, con i tamponi negativi di giovedì, sono state riscontrate tracce di virus nell’ultimo test effettuato. La speranza di Conte è riaverlo per l’importante match di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Come spiega il Corriere dello Sport, ci sono differenze tra il Protocollo italiano e quello dell’UEFA: in Italia la normativa prevede che anche i calciatori che hanno avuto il Covid (e sono guariti) per scendere in campo debbano avere un tampone negativo prima del match. Per la UEFA, invece, chi è guarito dal ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo aver saltato la trasferta di Reggio Emilia, Marcelospera di poter tornare a disposizione inLeague. LeMarceloha saltato la sfida con il Sassuolo per una leggera positività al Coronavirus. Dopo essere guarito, con i tamponi negativi di giovedì, sono state riscontrate tracce di virus nell’ultimo test effettuato. La speranza di Conte è riaverlo per l’importante match diLeague contro il Borussia Mönchengladbach. Come spiega il Corriere dello Sport, ci sono differenze tra il Protocollo italiano e quello dell’: in Italia la normativa prevede che anche i calciatori che hanno avuto il Covid (e sono guariti) per scendere in campo debbano avere un tampone negativo prima del match. Per la, invece, chi è guarito dal ...

