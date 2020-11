Fonseca: “Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per affrontare il Napoli” (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca. “Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo e non siamo i peggiori adesso. Tutte le partite sono dei test per noi. abbiamo vinto contro le grandi squadre, oggi no, non abbiamo fatto una buona partita. Non abbiamo avuto aggressività né coraggio. Ora dobbiamo correggere quello che non abbiamo fatto bene”. E’ stata una brutta Roma. Secondo lei perché c’erano troppi giocatori fuori condizione o è stato un blackout? “Non voglio trovare scuse. Non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore giallorosso, Pauloperuna squadra come il Napoli. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo e non siamo i peggiori adesso. Tutte le partite sono dei test per noi.vinto contro le grandi squadre, oggi no, nonfatto una buona partita. Nonaggressività né. Ora dobbiamo correggere quello che nonfatto bene”. E’ stata una brutta Roma. Secondo lei perché c’erano troppi giocatori fuori condizione o è stato un blackout?voglio trovare scuse. Non ...

zazoomblog : Fonseca: “Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per affrontare il Napoli” - #Fonseca: #abbiamo #avuto #abbastanza - AndreaMaggiora3 : @Valerio67313912 @aleaus81 Non sto difendendo fonseca.. è vero che con le grandi hai vinto poco però è anche vero c… - ModernoTifoso : Tifosi della #Roma, prepariamoci ad un cambio di posizione netto dei media, da #Fonseca l'imbattibile, con la conta… - romaforever_it : FONSECA: 'Non abbiamo fatto niente per ottenere il risultato. Non voglio trovare scuse' - VoceGiallorossa : ??? Fonseca: 'Il Napoli ha meritato, non abbiamo fatto niente per ottenere il risultato. Non voglio trovare scuse, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Non SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia