F2 | Shwartzman | “Questa vittoria significa molto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Robertsi prende ladella Sprint Race nel penultimo weekend all’insegna della F2 in Bahrain: per lui è il quarto successo stagionale. In una diretta Instagram con SMP Racing spiega le sue sensazioni e di come ha gestito i suoi 23 giri.si riprende il gradino più alto del podio in F2 Un inizio stagione straordinario in F2 per Robertche sin da subito ha centrato podi e zona punti. C’è stato poi però un calo progressivo a livello di prestazione, che lo ha fatto slittare dai vertici della classifica piloti fino al quinto e sesto posto. Un peccato per il giovane russo che aveva dimostrato di avere le carte in regola per lottare in campionato con Callum Ilott e di poter occupare sin da subito un sedile in F1. Un primato che gli è stato tolto poi da Mick Schumacher, attualmente ...