Dall’8 dicembre il bonus bancomat con cashback | le regole

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilpartirà in via sperimentale dal prossimo 8, e verrà poi erogato attraverso la procedura del. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, gli utenti che effettueranno acquisti attraverso carte,ed applicazioni per pagamenti digitali otterranno un rimborso pari al 10% della spesa effettuata per due trance all’anno, fino ad un massimo di 150 euro per volta. Nel caso del primo, dovranno essere minimo 10 i pagamenti tracciabili, e si potrà quindi approfittare delle compere che solitamente si fanno per Natale. La Corte dei Conti avrebbe già provveduto a registrare il decreto ministeriale per la definizione del regolamento da seguire, siglato ultimamente dal ministro Roberto Gualtieri. Il...