Coronavirus, una giornata con le Uscar del Lazio formate all’80% da under 35: “Costruiamo un modello di integrazione tra ospedale e territorio” – Video (Di domenica 29 novembre 2020) “Nessuno si aspettava una pandemia poco dopo la nostra laurea”, confessa la ventiseienne Lara De Blasi, medico Uscar. Le Unità speciali di continuità assistenziale della Regione Lazio sono la prima linea nella lotta al Covid-19. Al momento ci lavorano circa 800 sanitari. Trecento sono medici e per lo più molto giovani. “Gli under 35 sono l’80%”, spiega Alessandro Falcione, 26 anni e un corso di Medicina generale da completare. “Ma ci sono anche neolaureati, specializzandi e anche guardie mediche”, racconta ancora dal quartier generale delle unità: l’hospice dell’INMI Spallanzani di Roma. Il servizio è nato durante la prima ondata dell’epidemia: “Sul campo, andavamo con il camper nelle zone rosse. Il servizio è piaciuto e si è istituzionalizzato”, chiarisce il dottor Falcione, tra i primi ad aderire al progetto. Oggi le unità sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “Nessuno si aspettava una pandemia poco dopo la nostra laurea”, confessa la ventiseienne Lara De Blasi, medico. Le Unità speciali di continuità assistenziale della Regionesono la prima linea nella lotta al Covid-19. Al momento ci lavorano circa 800 sanitari. Trecento sono medici e per lo più molto giovani. “Gli35 sono l’80%”, spiega Alessandro Falcione, 26 anni e un corso di Medicina generale da completare. “Ma ci sono anche neolaureati, specializzandi e anche guardie mediche”, racconta ancora dal quartier generale delle unità: l’hospice dell’INMI Spallanzani di Roma. Il servizio è nato durante la prima ondata dell’epidemia: “Sul campo, andavamo con il camper nelle zone rosse. Il servizio è piaciuto e si è istituzionalizzato”, chiarisce il dottor Falcione, tra i primi ad aderire al progetto. Oggi le unità sono ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Veronica stroncata a 33 anni a Nocera: mamma di una bimba, aspettava il secondo figlio… - sole24ore : Coronavirus, una nave ospedale nei piani della Marina Militare: ecco tutti i dettagli del progetto… - RaiNews : Fortunatamente i prodotti non erano ancora stati messi sul mercato - aurelio427 : @Viola51872594 @italiadeidolori E certo non avete ancora capito che è tutta una farsa usano i numeri dell'influenza… - ProfAnestesista : La #saturazione periferica dell’ossigeno: una guida per l’uso ai tempi del coronavirus | #ECM -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus, una nave ospedale nei piani della Marina Militare: ecco tutti i dettagli del progetto Il Sole 24 ORE Come passare al 5G, la guida: coperture, offerte, smartphone

Wind 3 ha comunicato per la prima volta la propria copertura 5G in questi giorni. Finalmente si muove il mercato della quinta generazione mobile ...

Covid, "negazionisti guariti poi chiedono scusa": parla il medico

I negazionisti del coronavirus sono ancora tanti, anche se qualcuno si è ravveduto. Si tratta di quelli che si ammalano e guariscono: una volta dimessi ...

Wind 3 ha comunicato per la prima volta la propria copertura 5G in questi giorni. Finalmente si muove il mercato della quinta generazione mobile ...I negazionisti del coronavirus sono ancora tanti, anche se qualcuno si è ravveduto. Si tratta di quelli che si ammalano e guariscono: una volta dimessi ...