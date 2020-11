Calciomercato Milan, il top player chiama: “Maldini mi ha commosso” (Di domenica 29 novembre 2020) Calciomercato Milan, l’obiettivo di mercato chiama i rossoneri: “L’interesse di Maldini mi ha commosso”. La trattativa è in fase avanzata Il Milan, già in estate, ha provato ad acquistare Thauvin dal Marsiglia ma senza riuscirci. Il problema, però, non è stato il Marsiglia, pronto ad accettare 15 milioni, ma l’agente del calciatore con cui non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020), l’obiettivo di mercatoi rossoneri: “L’interesse di Maldini mi ha. La trattativa è in fase avanzata Il, già in estate, ha provato ad acquistare Thauvin dal Marsiglia ma senza riuscirci. Il problema, però, non è stato il Marsiglia, pronto ad accettare 15 milioni, ma l’agente del calciatore con cui non L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim - SsantiagoF13 : RT @cmdotcom: Il #Milan pensa al dopo #Ibrahimovic: #Scamacca osservato speciale - MilanLiveIT : ??#Milan-#ManchesterUnited: possibili intrecci di calciomercato! - calcioepepe : CM Scommesse: il Milan gode anche senza Ibra. Napoli, il ricordo di Diego non basterà - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Pazzini: '#Ibrahimovic è un marziano. #Milan outsider per lo scudetto. #Fiorentina? Serve tempo' -