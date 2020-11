Asia Argento travolta dal dolore | La lunga lettera di Morgan all’ex compagna

Leggi su giornal

(Di domenica 29 novembre 2020)dalper la morte di sua mamma avvenuta nei giorni scorsi. Uncosì straziante che ha visto la grandissima attrice molto scossa ma soprattutto abbattuta. Proprio per questo, si è mostrato pronto a starle accanto il suo ex compagno. Inaspettatamente, il cantante ha così deciso di scrivere unapercercando di dimostrargli tutto il suo affetto ma soprattutto la voglia non lasciarla affatto sola. In questo momento così difficile infatti, l’attrice ha ritrovato nell’ex compagno una spalla importante che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quali sono state le sue parole all’interno della...