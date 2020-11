“Addio” Cinema in lutto | il grande attore si è spento | piangono milioni di fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 novembre 2020)nel mondo di Star Wars. Se ne è andato all’età di 85 anni l’che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia di Guerre Stellari, David Prowse. La notizia è stata data su Twitter dall’agenzia dell’che era nato a Bristol il primo luglio del 1935. Scelto per il suo fisico possente, David era infatti anche un culturista e sollevatore di pesi, nel momento di massima forma raggiungeva i 2,01 metri e pesava 120 chilogrammi. David era molto noto in Gran Bretagna anche per essere stato protagonista di una campagna di sensibilizzazione stradale che insegnava ai bambini come attraversare la strada. Per questo suo impegno aveva anche ricevuto nel 2000 l’Ordine dell’Impero Britannico. Una curiosità: David era stato scelto per interpretare Darth Vader per il suo fisico e non certo per la sua voce. Per ridoppiare il suo ...