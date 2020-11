Zoff: «Per un portiere Maradona era un problema insolubile» (Di sabato 28 novembre 2020) «Maradona era il più grande di tutti i tempi, il più memorabile artista. Io li amo, gli artisti. E li ho sempre invidiati perché sanno creare. Sa, io sono un portiere e il mio lavoro è parare la creatività degli altri, solo questo». Sono le parole di Dino Zoff su Diego, in un’intervista a Republica. «Mai mi sono permesso di giudicarlo perché l’arte è prepotenza, illumina ogni cosa. Un artista non si comporta come i comuni mortali. Diego è stato il più speciale fenomeno che io abbia mai visto su un campo di pallone». Cos’era Diego per un portiere? Gli viene chiesto. Risponde: «Quasi sempre un problema insolubile. Me lo raccontava il mio amico Luciano Castellini, che di Diego fu compagno al Napoli. Mi diceva: Maradona in allenamento arriva al limite dell’area ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) «era il più grande di tutti i tempi, il più memorabile artista. Io li amo, gli artisti. E li ho sempre invidiati perché sanno creare. Sa, io sono une il mio lavoro è parare la creatività degli altri, solo questo». Sono le parole di Dinosu Diego, in un’intervista a Republica. «Mai mi sono permesso di giudicarlo perché l’arte è prepotenza, illumina ogni cosa. Un artista non si comporta come i comuni mortali. Diego è stato il più speciale fenomeno che io abbia mai visto su un campo di pallone». Cos’era Diego per un? Gli viene chiesto. Risponde: «Quasi sempre un. Me lo raccontava il mio amico Luciano Castellini, che di Diego fu compagno al Napoli. Mi diceva:in allenamento arriva al limite dell’area ...

