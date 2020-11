Traffico Roma del 28-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 novembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria cittadina nella zona di Sant’Alessandro lavori in corso sulla via Nomentana dalla km 14800 sino alla km 17 all’altezza della rotatoria con la via Palombarese possibili ripercussioni per la circolazione nelle ore di maggior transito per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana sono terminati in anticipo i lavori di manutenzione alla stazione Ottaviano Chi è dunque riaperta Inoltre in caso di necessità su disposizione della questura per evitare gli assembramenti oggi e domani possibili chiusure delle fermate Spagna e Flaminio Sempre lungo la linea mentre sulla linea Vi ricordiamo la chiusura per lavori della stazione di Castro Pretorio alla quale Si aggiungerà domani la chiusura della Stazione ...