Sassuolo – Inter, le parole di Conte nel post-gara

Nonostante l'assenza di Lukaku, l'Inter ha offerto una brillante prestazione contro il Sassuolo, una delle formazioni più in forma in Serie A. Una performance perfetta che per la prima volta ha dimostrato le vere potenzialità della formazione di Antonio Conte. Il mister pugliese ne ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche alla gara persa contro il Real Madrid in Champions League.

Quali sono le parole di Conte dopo Sassuolo-Inter?

"Dopo il Real Madrid non ho detto nulla, anzi ho ringraziato per l'impegno. Dopo 4 minuti eravamo sotto, dopo 30 con un uomo in meno e contro avevi una squadra come il Real Madrid. Se non capiamo questo tipo di situazioni e facciamo conclusioni diventa dura, io vedo sempre l'impegno dei miei ..."

